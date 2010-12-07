-AÇLIK SINIRI 951,67 LİRA ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Memur-Sen, kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 951,67, yoksulluk sınırını ise 2462,83 lira olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, kışlık sebze ve meyvelerin çıkmasıyla gıda ürünlerinin fiyatları düşerken, havaların soğumasıyla da giyim ürünlerinin fiyatları arttı. Portakal, mandalina, limon ve domates fiyatları düşerken, çarliston biber, çekirdekli üzüm fiyatları yükseldi. Kaban, palto ve manto fiyatlarında ise değişik oranlarda yükseliş görüldü. Portakal, mandalina, limon ve domatesteki fiyat düşüşleri, kasım ayına ait açlık ve yoksulluk sınırlarını düşürdü. Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar (açlık sınırı) 951,67 lira, 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar ise (yoksulluk sınırı) 2462,83 lira olarak belirlendi. Buna göre, açlık sınırında bir önceki aya göre 5 lira 48 kuruş, yoksulluk sınırında ise 12 lira 48 kuruş düşüş yaşandı. Kasım ayında gıda madde fiyatlarındaki değişim ekim ayına göre ortalama yüzde 0,40'lık azalış olarak gözlemlendi. Bir önceki aya göre, sıkmalık portakalda yüzde 25,12, mandalinada yüzde 22,54, domateste yüzde 22,03 ve limon fiyatlarında ise yüzde 20,11 düşüş yaşanırken, çekirdekli üzüm fiyatlarında yüzde 16,59, kırmızı lahanada yüzde 15,86, salçada yüzde 12,67, çarliston biberde yüzde 11,67, beyaz lahanada yüzde 10,98, patateste yüzde 10,14 artış gösterdi. Giyim madde fiyatlarındaki artış, ortalama yüzde 4,06 olarak tespit edildi. En göze çarpan yükselme yüzde 18,29'luk artışla manto, yüzde 15,87'lik artışla kadın kabanı, yüzde 13,89'luk artışla palto ve yüzde 13,14'lük artışla kaban anorak tipi fiyatlarında yaşandı. -ISINMADA 2.82'LİK ARTIŞLA TÜP İLK SIRADA- Isınma madde fiyatlarındaki değişim ortalama yüzde 0,80'lik artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişim yüzde 2,82'lik artışla tüp ve yüzde 0,47'lik artışla odun fiyatlarında belirlendi. Aydınlanma madde fiyatında bir değişim yaşanmazken, barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,25, sağlık madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,07, ulaşım madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,28, haberleşme madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,67, temizlik madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,21 ve çevre-su madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,35'lik bir artış yaşanırken, eğitim-kültür madde fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,51'lik bir azalış saptandı.