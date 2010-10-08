-AÇLIK SINIRI 940 LİRA ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Memur-Sen'in Eylül ayı için yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında, yaz sebzelerinin ''gider ayak mutfağın tadını kaçırdığı'' bildirildi. Bir önceki ay 921 lira 78 kuruş olan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, 19 lira 11 kuruş artarak 940 lira 89 kuruşa çıktı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, araştırmalarına göre açlık ve yoksulluk sınırlarının yine artış gösterdiği belirtildi. Açıklamada, bir önceki ay 921 lira 78 kuruş olan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının, 19 lira 11 kuruş artarak 940 lira 89 kuruşa çıktığı, 2 bin 477 lira 42 kuruş olan yoksulluk sınırının ise 55 lira 81 kuruş azalarak 2 bin 421 lira 61 kuruşa gerilediği belirtildi. Gıda madde fiyatlarında Eylül ayında Ağustos ayına göre ortalama yüzde 4.99'luk bir artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu artışta ilk sırayı domatesin aldığı, domatesi, taze fasulye, patlıcan, karpuz ve biberin izlediği belirtildi. Domates fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 57.16, fasulyenin yüzde 40.59, patlıcanın yüzde 39.97, karpuzun yüzde 34.74, çarliston biberin yüzde 34.20 ve sivri biber fiyatlarının yüzde 33.66 arttığı kaydedildi. Limon, elma, balık ve şeker fiyatlarında ise kayda değer oranda olmasa bile düşüşler yaşandığı belirtildi. Memur-Sen'in araştırmasına göre, Eylül ayında Ağustos ayına göre giyim madde fiyatlarında ortalama yüzde 1.36'lık bir artış tespit edildi. Bu artışta ilk sırayı kadın gömleği alırken, bunu sırasıyla çocuk ve kadın pantolonu ile ayakkabı izledi. Yaz mevsiminin bitmesiyle de tişört ve terlik fiyatlarında düşüşler yaşandı. Isınma, aydınlanma, barınma, sağlık, ulaşım, haberleşme, temizlik, eğitim-kültür, çevre ve su madde fiyatlarında ise Eylül'de ağustos ayına göre ortalama 0.30 seviyesinde değişimler gözlendiği kaydedildi.