-AÇLIK SINIRI 926 LİRA ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) verilerine göre, geçen ay Türkiye'de açlık sınırı 926, yoksulluk sınırı ise 2 bin 520 liraya ulaştı. Bem-Bir-Sen AR-GE Birimi tarafından TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan Kasım 2010 Asgari Gıda Harcaması (açlık sınırı) ve Asgari Geçim Haddi (yoksulluk sınırı) rakamları açıklandı. Buna göre, açlık ve yoksulluk rakamlarındaki artış, Kasım ayında da devam etti. Kasım ayında açlık rakamlarındaki artış 18 liraya, yoksulluk rakamlarındaki artış ise 40 liraya ulaştı. Ekimde 4 kişilik bir ailenin tüketmesi gereken zorunlu gıda harcaması yani açlık sınırı 908,21 lira olarak hesaplanırken, geçen ay bu rakam 926.79 liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar, yani yoksulluk sınırı Ekim ayında 2 bin 480.46 lira olarak belirlenirken, yoksullaşma Kasım ayında yaklaşık 40 lira artarak 2 bin 520,08 lirayı buldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların gecikmesi, harcama kalemlerini giyecek ve ayakkabıya yöneltti. Kurban Bayramı'nın da etkisiyle ana harcama gruplarında bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3,87 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Kasım ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.87, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.76, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.61, ev eşyasında yüzde 0.61, konutta yüzde 0.58, ulaştırmada yüzde 0.45, haberleşmede yüzde 0.32, sağlıkta yüzde 0.01 artış görüldü. Düşüş yaşayan gruplar ise yüzde -0.14 eğitim, yüzde -0.81 ile eğlence ve kültür, yüzde -1.89 alkolsüz içecekler oldu.