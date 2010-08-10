Açlık sınırı 912 lira

T24- Memur-Sen'in araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir çekirdek ailenin açlık sınırı 912 TL 409 kuruş, yoksulluk sınırı 2 bin 553 TL 354 kuruş oldu. Temmuz ayında Haziran alına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.50'lik bir azalış yaşanmasına karşın, Haziran ayına göre limon yüzde 24.90, çilek yüzde 15.55, üzüm yaprağı yüzde 13.80, kayısı yüzde 6.98, koyun eti yüzde 6.03 ve kümes hayvanları yüzde 5.72 artış gösterdi.



Temmuz'da bir önceki aya göre giyim madde fiyatlarındaki değişim ise ortalama yüzde 2.90'lık düşüş şeklinde gerçekleşti. Temmuz ayında Haziran'a göre ısınma fiyatlarındaki değişimin ortalama yüzde 0.36'lık artış olarak gözlemlenirken, aydınlanma madde fiyatında bir değişim yaşanmadı. Barınma fiyatlarındaki değişimin yüzde 0.28 artış olarak gerçekleştiği Temmuz ayında, sağlık madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.05'lik bir artış gerçekleşti.



Yine Temmuz ayında bir önceki aya göre ulaşım madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.87'lik bir artış gerçekleşirken, haberleşme madde fiyatlarında ortalama yüzde 2.63'lük bir artış oldu. Temizlik madde fiyatlarında bir değişimin yaşanmadığı Temmuz ayında, eğitim-kültün madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.56'lık bir artış, çevre ve su madde fiyatlarında ise ortalama değişim yüzde 0.09'luk bir artış gerçekleşti.