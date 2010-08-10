T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Açlık sınırı 912 lira

Memur-Sen'in araştırmasına göre Temmuz ayında dört kişilik bir çekirdek ailenin açlık sınırı 912 TL, yoksulluk sınırı 2 bin 553 TL oldu.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Memur-Sen'in araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir çekirdek ailenin açlık sınırı 912 TL 409 kuruş, yoksulluk sınırı 2 bin 553 TL 354 kuruş oldu. Temmuz ayında Haziran alına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.50'lik bir azalış yaşanmasına karşın, Haziran ayına göre limon yüzde 24.90, çilek yüzde 15.55, üzüm yaprağı yüzde 13.80, kayısı yüzde 6.98, koyun eti yüzde 6.03 ve kümes hayvanları yüzde 5.72 artış gösterdi.


Temmuz'da bir önceki aya göre giyim madde fiyatlarındaki değişim ise ortalama yüzde 2.90'lık düşüş şeklinde gerçekleşti. Temmuz ayında Haziran'a göre ısınma fiyatlarındaki değişimin ortalama yüzde 0.36'lık artış olarak gözlemlenirken, aydınlanma madde fiyatında bir değişim yaşanmadı. Barınma fiyatlarındaki değişimin yüzde 0.28 artış olarak gerçekleştiği Temmuz ayında, sağlık madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.05'lik bir artış gerçekleşti.


Yine Temmuz ayında bir önceki aya göre ulaşım madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.87'lik bir artış gerçekleşirken, haberleşme madde fiyatlarında ortalama yüzde 2.63'lük bir artış oldu. Temizlik madde fiyatlarında bir değişimin yaşanmadığı Temmuz ayında, eğitim-kültün madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.56'lık bir artış, çevre ve su madde fiyatlarında ise ortalama değişim yüzde 0.09'luk bir artış gerçekleşti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24