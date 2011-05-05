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Ekonomi

AÇLIK SINIRI 897 LİRA ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 16:39

-AÇLIK SINIRI 897 LİRA ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 897 lira, yoksulluk sınırını ise 2 bin 500 lira olarak hesapladı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Nisan ayında Mart ayına oranla açlık rakamlarında 12,7 liralık, yoksulluk rakamlarında ise 134 liralık bir düşüş yaşandığı belirtildi. Nisan ayında açlık sınırının 897,65 TL, yoksulluk sınırının ise 2 bin 500 TL 41 Kr olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların Nisan ayında en çok harcamayı, yeni sezonun açılması sebebiyle giyim eşyalarına yaptığı ifade edildi.   Açıklamada, Nisan'da margarinde yüzde 6,47, çocuk spor ayakkabısında yüzde 6,18, hazır kahvede ise yüzde 5,94 oranında fiyat artışı görüldüğü belirtildi.

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