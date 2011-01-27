-AÇLIK SINIRI 870 LİRA ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Türk-İş, Ocak ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 870, yoksulluk sınırını ise 2 bin 835 TL olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) hesaplamalarına göre 12 milyon 751 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı günümüz Türkiye'sinde yoksulluğun ''bir yaşam biçimi'' olarak kanıksanır hale geldiği kaydedildi. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyini sağlayabilmesi için yapması gereken günlük harcama tutarının yaklaşık 95 TL olduğu, bunun geçerli asgari ücretin 4,5 katına denk geldiği belirtilen açıklamada, asgari ücrete yapılan zammın üçte birinin yılın ilk ayındaki fiyat artışları sonucu çalışanların cebinden alındığı ifade edildi. Konfederasyonun Ocak ayı için yaptığı ''açlık-yoksulluk sınırı'' hesabına yer verilen açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken ve açlık sınırı olarak adlandırılan harcama tutarı yaklaşık 870 lira 37 kuruş olarak hesaplandı. ''İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi'' için gerekli olan ve yoksulluk sınırı olarak adlandırılan tutar ise 2 bin 835 lira 8 kuruş olarak tespit edildi. Ailenin sadece mutfak harcaması için gereken tutarın geçen yıla göre 58 lira 54 kuruş artış gösterdiği belirtilen açıklamada, toplam harcama tutarının ise son bir yılda 190 lira 70 kuruş arttığı kaydedildi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre 0,30 oranında arttığı bildirilen açıklamada, yıllık ortalama artışın yüzde 11,68'i bulduğu ifade edildi. Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olmasının, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenmesine yol açtığına dikkat çekildi.