-AÇLIK SINIRI 860, YOKSULLUK SINIRINI 2 BİN 802 LİRA ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 860 lira, yoksulluk sınırını ise 2 bin 802 lira olarak hesapladı. Türk-İş tarafından her ay yapılan ''Açlık ve Yoksulluk Sınırı'' araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, ekim ayında da açlık sınırı 860.18 lira, yoksulluk sınırı ise 2 bin 801 lira 88 kuruş oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ''mutfak harcaması'' yaklaşık 104 lira arttı. Zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarında son bir yıl itibariyle meydana gelen artış ise 337 lira olarak hesaplandı. Türk-İş'in verileri temel alındığında Ekim 2010 ayı itibariyle ''mutfak enflasyonu''ndaki değişim şöyle: ''Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.60 oranında arttı. Yılın 10 ayı itibariyle artış oranı yüzde 8.25 oldu. Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 13.68 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 11.39 olarak hesaplandı.'' -SALÇA, SEBZE-MEYVE İLE YUMURTA FİYATLARI ARTTI- Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarında ekim ayı itibariyle gözlenen değişim şöyle: ''Süt, yoğurt ve peynir grubunda ortalama fiyat olarak herhangi bir değişiklik olmadı. Marka çeşidinin fazla ve rekabetin yoğun olduğu bu grupta, süt fiyatları 1.75 lira ile 2.25 lira arasında, peynir fiyatları ise 8,39 lira ile 13,25 lira arasında değişmektedir. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu grupta, tavuk ve balık fiyatı geriledi. Yumurta fiyatı yüzde 15 oranında artışla 23 kuruş oldu. Et fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi, Et ve Balık Kurumu mağazalarında bile (düşük tutarda da olsa) arttı. Bazı marketlerde ise sadece kıyma fiyatı biraz geriledi, diğer et ürünlerinin fiyatı değişmedi. Sakatat ürünlerinin (ciğer, yürek, böbrek) fiyatı ise bu ay artış göstermedi. Bakliyat ürünlerinde bu ay kırmızı mercimek ve barbunyanın fiyatı arttı, kuru fasulye fiyat ayarlaması sonucu ucuzlarken, nohut, yeşil mercimek fiyatı aynı kaldı. Bir önceki ay düşüş gözlemlenen meyve-sebze ortalama fiyatı, bu ay yüzde 15.49 oranında arttı. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay yüzde 25.79 oranında, meyve ortalama kilogram fiyatı ise 2.59 oranında arttı. Patates fiyatı aynı kalırken, kuru soğan fiyatı ise geriledi. Geçen ay yüksek oranlı fiyat artışı olan domatesteki fiyat artışı bu ay da yükselerek devam etti ve kilogram fiyatı 5 lira oldu. Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmek fiyatı Ankara'da artmadı. Bazı markalardaki fiyat rekabeti nedeniyle bulgur ve un fiyatı bu ay biraz geriledi. Pirinç ve irmik gibi ürünlerin fiyatları ise aynı kaldı. Tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmezken, margarin ise bu ay yine zamlandı. Siyah zeytin fiyatı çok az artarken, yeşil zeytin fiyatı ise değişmedi. Bal, reçel, pekmez ve şeker fiyatı aynı kalırken, tuz yüzde 6.19 oranında zamlandı. Baharat ürünlerinden kimyon, karabiber ve nane ile ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeğinin de fiyatı aynı kaldı. Çayın fiyatı biraz ucuzladı, mevsim başlangıcında zam gören ıhlamurun fiyatı da aynı kaldı. Salça fiyatında bu ay yüzde 38.95 oranında artış tespit edildi.''