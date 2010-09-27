Açlık sınırı 846 liraya yükseldi

T24 - Türk-İş, bu ay itibarıyla açlık sınırını 846 lira 63 kuruş, yoksulluk sınırını ise 2 bin 757 lira 75 kuruş olarak hesapladı.



Türk-İş'in Aralık 1987'den bu yana düzenli olarak yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan ve açlık sınırı olarak da adlandırılan asgari gıda harcaması tutarı, Eylül 2010 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 3.75 artarak, 815 lira 99 kuruştan 846 lira 63 kuruşa yükseldi.



Aynı ailenin gıda harcamalarının yanı sıra ulaşım, kira, giyim, yakacak ve kültür gibi ihtiyaçları için gerekli olan ve yoksulluk sınırı olarak nitelendirilen tutar da aynı dönemde 2 bin 657 lira 95 kuruştan 2 bin 757 lira 75 kuruşa çıktı.



Hesaplamaya göre açlık sınırı bir yılda yüzde 10.41, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 6,54 oranında arttı.



Hesaplamaya ilişkin değerlendirmede, ''geçen yıla göre mutfak harcamasının yaklaşık 100 lira arttığı'' kaydedilerek, ''Fiyat artışları nedeniyle mutfağa gelen ek yükün günde sadece 3 lira olduğu ileri sürülebilse de, asgari ücretin halen net 600 lira olduğu dikkate alındığında, elde edilen asgari ücret ile sadece 21 gün sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmek mümkün olmaktadır'' ifadesine yer verildi.



