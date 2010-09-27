T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AÇLIK SINIRI 846 LİRA ANKARA (A.A)

27 Eylül 2010 14:09

-AÇLIK SINIRI 846 LİRA  ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Türk-İş, bu ay itibarıyla ''açlık sınırını'' 846 lira 63 kuruş, ''yoksulluk sınırını'' ise 2 bin 757 lira 75 kuruş olarak hesapladı. Türk-İş'in Aralık 1987'den bu yana düzenli olarak yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan ve ''açlık sınırı'' olarak da adlandırılan asgari gıda harcaması tutarı, Eylül 2010 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 3.75 artarak, 815 lira 99 kuruştan 846 lira 63 kuruşa yükseldi. Aynı ailenin gıda harcamalarının yanı sıra ulaşım, kira, giyim, yakacak ve kültür gibi ihtiyaçları için gerekli olan ve ''yoksulluk sınırı'' olarak nitelendirilen tutar da aynı dönemde 2 bin 657 lira 95 kuruştan 2 bin 757 lira 75 kuruşa çıktı. Hesaplamaya göre ''açlık sınırı'' bir yılda yüzde 10.41, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 6,54 oranında arttı. Hesaplamaya ilişkin değerlendirmede, ''geçen yıla göre mutfak harcamasının yaklaşık 100 lira arttığı'' kaydedilerek, ''Fiyat artışları nedeniyle mutfağa gelen ek yükün günde sadece 3 lira olduğu ileri sürülebilse de asgari ücretin halen net 600 lira olduğu dikkate alındığında, elde edilen asgari ücret ile sadece 21 gün sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmek mümkün olmaktadır'' ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24