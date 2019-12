Açlık sınırı 826 lira

T24-



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından yapılan açlık, yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarına yer verildi.





Özellikle meyve-sebze ile et fiyatlarındaki gerilemenin mutfak harcamasını olumlu etkilediği ifade edilen açıklamada, nisanda 2,39 lira olarak hesaplanan ortalama meyve-sebze fiyatının bu ay 2,12 lira olduğu belirtildi.





Et fiyatının yaklaşık yüzde 7 düştüğüne işaret edilen açıklamada, sebze-meyve ile et fiyatlarındaki gerilemenin mutfağa katkısının yaklaşık 35 lira olduğu kaydedildi.





Açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcamasının (açlık sınırı) mayıs ayında 826,19, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların (yoksulluk sınırı) 2691,18 lira olduğu ifade edildi.





Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının nisana göre yüzde 3,9 gerilediği belirtilen açıklamada, gıda enflasyonunun 12 ay itibariyle artış oranının ise yüzde 11,03'ü bulduğu kaydedildi.





Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:





''2010 yılının ilk 6 aylık döneminde geçerli olan net asgari ücret 576,57 liradır. Asgari ücret ile dört kişilik bir aile sadece bir hafta 'insan onuruna yaraşır' geçinebilme imkanına sahip olmaktadır.

Yoksulluk sınırı tutarı haneye girmesi gereken gelir toplamını ifade etmektedir. Ancak hanede çalışan kişi sayısının ağırlıklı olarak bir kişi olduğu, milyonlarca asgari ücretli çalışan ve milyonlarca işsiz de dikkate alındığında insan onuruna yaraşır geçim düzeyi sağlayanların sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir.''