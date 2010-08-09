Açlık sınırı 765 TL

T24- DİSK Araştırma Enstitüsü Temmuz ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Araştırmaya göre, yoksulluk sınırı geçen yılın aynı ayına göre 252 artış gösterdi. Buna göre, yoksulluk sınırı geçen yılın ayına göre 252 TL artışla 2 bin 531 TL'den 2 bin 783 TL'ye çıktı. Buna karşın asgari ücrette artış geçen yılın ayrı ayına göre sadece 47 TL artarak asgari geçim indirimi hariç net 497 TL'den 544 TL'ye yükseldi. Böylelikle asgari ücretlinin yoksulluk sınırı arasındaki mesafe 205 TL arttı.



Araştırmanın değerlendirme kısmında Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 2008 yılı istatistik yıllığına göre 8 milyon 800 bin sigortalı ücretlinin yüzde 41.1'inin asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğuna ve asgari ücretin yüzde 4 üzerinde bir gelire sahip olanlarla bu oranın yüzde 54'e sayının ise 4 milyon 783 bine ulaştığına dikkat çekilerek asgari ücretlinin aileleriyle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkilediği vurgulandı.