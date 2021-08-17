Temmuzda açlık sınırı 2 bin 864 TL oldu; yoksulluk sınırı 10 bin TL'ye dayandı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre açlık sınırı 18 yılda açlık sınırı 6.3 kat arttı.

BİSAM'a göre, açlık sınırı temmuz ayında iki büyük ilde 3 bin lirayı aştı. Asgari ücret İzmir'deki açlık sınırının 308 TL altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise ülke genelinde bir ayda 160 TL birden artarak 10 bin TL'ye dayandı.

Rapora göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 864 TL'ye yükseldi.

Söz konusu bu tutar ailelerin yalnızca sağlıklı beslenmek için harcaması gereken gıda masraflarını içeriyor.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 906 TL olarak gerçekleşti.

Günlük gıda harcaması 95 liraya çıktı

BİSAM'ın verilerine göre, 2003 yılının haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.2 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 95.5 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıkarken, aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.58 kat oldu. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla gerçekleşti.

Günlük harcamalarda ise en fazla maliyeti süt ve süt ürünleri grubu oluşturuyor. Süt ve süt ürünleri için günlük 31.23 TL’lik harcama gerekirken, Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 20.01 TL'dir.

Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.60 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6.30 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.94 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıyken, yumurta için 1.34, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,57 TL harcama yapılması gerekmektedir.

3 büyük şehirde açlık sınırı

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Temmuz 2021 dönemi için açlık sınırı İzmir'de 3 bin 134 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 3 bin 33 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 821 lira olarak tespit edilmiştir.