Açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi

Türk-İş'in araştırmasına göre, Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 345, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 847 lira 14 kuruş.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu ayki sonuçları açıklandı.



Konfederasyondan yapılan açıklamada, etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Virüsle mücadele çerçevesinde bir dizi önlemin uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, yaşanan süreçte temel gıda maddelerine erişimin önem kazandığı vurgulanırken, "Çalışanların iş koşullarının sağlıklı olmasının yanı sıra istihdam ve gelir güvencesinin sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekmektedir. Çalışanların aileleriyle birlikte başta gıda harcaması olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, çözüme kavuşturulması gereken temel sorunlar arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yoksulluk sınırı 7 bin 639 lira

Açıklamaya göre, Türk-İş'in Mart ayı araştırması sonuçları ise şöyle: "4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 345 lira 24 kuruş. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 639 lira 22 kuruş. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 847 lira 14 kuruş olarak hesaplandı.