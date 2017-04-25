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Ekonomi

Açlık sınırı 1,518 liraya yükseldi

Geçen yıl yoksulluk sınırı 4 bin 518 liraydı

25 Nisan 2017 14:30

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.51 arttığını; dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,518 lira, yoksulluk sınırının ise 4,945 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl nisan ayında açlık sınırı 1,387 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 518 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,481 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 liraydı.

Açıklamada, ortalama sebze-meyve fiyatlarının geçen ayki 4,15 TL'den 4,17'ye yükseldiğine bu yükselişte meyve fiyatlarındaki değişimin belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

Ortalama sebze fiyatları mart ayındaki 4,37 TL'den nisanda 4,08 TL'ye gerilerken ortalama meyve fiyatları mart ayındaki 3,57 TL'den sert bir artışla nisan ayında 4,50 TL'ye yükseldi.

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