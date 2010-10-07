-AÇLIK SINIRI 1135 LİRA ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Türkiye Kamu-Sen, Eylül ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını 1483,89, 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını ise 2966,22 lira olarak hesapladı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da 1135,74 lira olarak belirlendi. Konfederasyon, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezince, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan Eylül 2010 fiyatlarına göre hazırlanan ''asgari geçim endeksi'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği biçimde beslenebilmesi için günlük 23,36 lira harcama yapması gerekiyor. Bir ailenin aylık gıda harcaması toplamı 700,89 lira olurken, ortalama 1404,54 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 49,9'unu oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki konut giderleri ise bir memurun Eylül ayı ortalama maaşının yüzde 34,51'ine denk geldi. Buna göre, bir memur, ortalama maaşının yüzde 84,41'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 15,59'unu kullanıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Eylül ayı maaşından geriye 219 lira kalıyor. Araştırmada, çalışan tek kişinin açlık sınırı ise 1135,74 lira olarak hesaplandı.