-AÇLIK SINIRI 1124 LİRA ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Türkiye Kamu-Sen, ağustos ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını 1472, 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 2930 lira olarak hesapladı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise 1124.34 lira olarak hesaplandı. Konfederasyon, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezince, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan Ağustos 2010 fiyatlarına göre hazırlanan ''asgari geçim endeksi'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği biçimde beslenebilmesi için günlük 22,53 lira harcama yapması gerekiyor. Bir ailenin aylık gıda harcaması toplamı 675,87 lira olurken, ortalama 1404,54 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 48,12'sini oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki konut giderleri ise bir memurun ağustos ayı ortalama maaşının yüzde 34,39'una denk geldi. Buna göre, bir memur, ortalama maaşının yüzde 82,51'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 17,49'unu kullanıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için ağustos ayı maaşından geriye 246 lira kalıyor. Araştırmada, çalışan tek kişinin açlık sınırı ise 1124.34 olarak hesaplandı.