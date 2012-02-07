-Açlık sınırı 10 bin 31,913 TL'ye yükseldi ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Memur-Sen, yılın ilk ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 10 bin 31,913 TL, yoksulluk sınırının ise 2 bin 760,58 TL'ye yükseldiğini belirtti. Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında fiyat artışlarında haberleşme madde fiyatlarının yüzde 25 ile ilk sırayı aldığı, en düşük artışın yüzde 0,61 ile aydınlanma ürünlerinde gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ocak ayında Aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında yüzde 14,87, eğitim kültür madde fiyatlarında yüzde 3,07, ısınma madde fiyatlarında yüzde 2,56, temizlik madde fiyatlarında yüzde 2,08, ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,89, gıda madde fiyatlarında yüzde 1,45, barınma madde fiyatlarında yüzde 0,94'lik bir artış tespit edildi. Giyim madde fiyatlarında ise yüzde 5,73'lük bir fiyat düşmesi söz konusu oldu.''