T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açlık grevinin 216. gününde Gülmen, yoğun bakımdan tutuklu servisine nakledildi

Gülmen 26 Eylül tarihinden bu yana 'zorla' Numune Hastanesi yoğun bakımda tutuluyordu

10 Ekim 2017 18:55

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başladığı açlık grevinin 72'nci gününde tutuklanan, ardından 'zorla' yoğun bakıma alınan akademisyen Nuriye Gülmen, tutuklu servisine nakledildi.

Direnişinin 336, açlık grevi ise 216. gününde olan Nuriye Gülmen, 26 Eylül’den bu yana Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 'zorla' tutuluyordu. Halkın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gülmen'in yoğun bakımdan çıkarılarak tutuklu servisine götürüldüğü aktarıldı.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Müvekkilimiz Nuriye Gülmen dün gece yoğun bakımdan alınarak mahkum servisine götürülmüş."

 

ETİKETLER

nuriye gülmenyoğun bakım ünitesitutuklu servisihaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-10-10T18:55:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/aclik-grevinin-216-gununde-gulmen-yogun-bakimdan-tutuklu-servisine-nakledildi,461562","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/aclik-grevinin-216-gununde-gulmen-yogun-bakimdan-tutuklu-servisine-nakledildi,461562"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24