Açlık grevinin 216. gününde Gülmen, yoğun bakımdan tutuklu servisine nakledildi

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başladığı açlık grevinin 72'nci gününde tutuklanan, ardından 'zorla' yoğun bakıma alınan akademisyen Nuriye Gülmen, tutuklu servisine nakledildi.

Direnişinin 336, açlık grevi ise 216. gününde olan Nuriye Gülmen, 26 Eylül’den bu yana Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 'zorla' tutuluyordu. Halkın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gülmen'in yoğun bakımdan çıkarılarak tutuklu servisine götürüldüğü aktarıldı.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Müvekkilimiz Nuriye Gülmen dün gece yoğun bakımdan alınarak mahkum servisine götürülmüş."