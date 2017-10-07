T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açlık grevinin 213'üncü günündeki Nuriye Gülmen'de bası yarası oluştu, hareket kısıtlılığı var

"Fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk bulguları oluşmaya başlamış"

07 Ekim 2017 23:26

Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve tutuklanan Nuriye Gülmen'in sağlığının git gide kötüleştiği belirtildi.

ATO Üyesi Doktor Benan Koyuncu, 213 gündür açlık grevindeki Gülmen'de bası yarası oluştuğunu ve hareket kısıtlılığı çektiğini söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre doktor Koyuncu, "Eklemlerde kontraktür denilen hareket kısıtlılığı var. Fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk bulguları oluşmaya başlamış" dedi.

Tutuklu bulunan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 213 gündür açlık grevindeler.

ETİKETLER

Nuriye Gülmenaçlık grevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24