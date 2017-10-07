Açlık grevinin 213'üncü günündeki Nuriye Gülmen'de bası yarası oluştu, hareket kısıtlılığı var

Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve tutuklanan Nuriye Gülmen'in sağlığının git gide kötüleştiği belirtildi.
ATO Üyesi Doktor Benan Koyuncu, 213 gündür açlık grevindeki Gülmen'de bası yarası oluştuğunu ve hareket kısıtlılığı çektiğini söyledi.
Cumhuriyet'in haberine göre doktor Koyuncu, "Eklemlerde kontraktür denilen hareket kısıtlılığı var. Fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk bulguları oluşmaya başlamış" dedi.
Tutuklu bulunan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 213 gündür açlık grevindeler.