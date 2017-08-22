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Açlık grevinin 167. günü: Nuriye Gülmen'in ışıktan rahatsızlığı arttı, derilerinde dökülmeler oluyor

Avukat Çağatay, doktorların “zorla müdahale” ile müvekkillerini tehdit ettiğini savundu

22 Ağustos 2017 23:36

KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için Sincan İnfaz Kampüs Hastanesi’nde sürdürdükleri açlık grevi eylemi 167 gününe girdi. Günde 7 saat olan görüş süresinin 2 saate düşürüldüğü cezaevinde Gülmen ve Özakça’yı ziyaret eden avukat Ayşegül Çağatay, “En az 6-7 litre sıvı tüketmek zorundalar. Şişeleri kaldırmaları bile çok zor” dedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, Gülmen ve Özakça’ya yönelik hak ihlallerinin daha da arttığını savunan Çağatay, infaz hastanesi doktorlarının “zorla müdahale” ile müvekkillerini tehdit ettiğini söyledi. Çağatay, avukat görüşmelerinde Gülmen’in “Doktorlar zorla müdahale ile bizi tehdit ediyorlar ve bunun bir son olmadığını biliyoruz. Biz belirleyeceğiz süreci. Ben her şeyi, açlık grevini bile unutsam, bize yapılan bu zulmü unutmayacağım. Kendime geldiğim an o serumu yine çıkartıp atacağım, yine açlık grevine gireceğim taleplerim kabul edilene kadar” dediğini belirtti.

“Nuriye’nin ışıktan rahatsızlığı arttı”

Çağatay, şu bilgileri verdi:

“Nuriye’nin ışıktan rahatsızlığı arttığı için doktorlardan biri Nuriye’ye ‘Camınıza karartma perde yaptıracağız’ dedi, ama henüz böyle bir şey yok. Derilerinde dökülmeler oluyor, çok inceldi derileri ve kuruyor. Her gün duş almaları gerekiyor, yatak yaraları oluşuyor. Deri döküntüleri için de yağ sürmeye çalışıyorlar. Kitaplarla ilgili sorunlar hala mevcut ayrıca daha önce daha düzenli verilen gazeteler şu anda gardiyanların keyfi uygulamaları nedeniyle düzensiz veriliyor.”

 

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