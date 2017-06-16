Açlık grevinin 100'üncü gününde gökyüzüne 100 balon

Kocaeli'de, Eğitim- Sen Şubesi üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine girmesinin 100. günü nedeniyle gökyüzüne 100 beyaz balon bıraktı.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Eğitim- Sen üyelerine bazı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri de destek verdi.

Açıklama yapan Eğitim- Sen Şube Başkanı Hicran Turan, hükümetin politikalarını eleştiren ve muhalif duruş sergileyen herkesin baskı ve tehditle karşılaştığını belirterek, "Türkiye her geçen gün daha fazla haksızlığa, hukuksuzluğa ve zorbalığa sahne oluyor. Muhalefet partilerinin başkanları ve milletvekilleri, gazeteciler, belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, emekçiler, kadınlar, gençler kısaca hükümetin politikalarını eleştiren ve muhalif duruş sergileyen herkes çeşitli düzeylerde baskı ve tehditle karşılaşıyor" dedi.

"Herkesi sindirmek istiyorlar"

Herkesi sindirmek istediklerini söyleyen Turan konuşmasını söyle sürdürdü:

"Çünkü herkesi susturmak ve sindirmek istiyorlar. Muhalif ekranların karartılması, derneklerin, gazete ve dergilerin kapatılması, sosyal medyadaki eleştirel ifadelere dahi dava açılarak sosyal medya hesaplarının kapatılması iktidar sahiplerinin hakikatin gücü karşısında kapıldığı korkuyu gösteriyor. Dolayısıyla sadece muktedire yakın olmayı kendine bir vasıf olarak görenlerin konuşmasını, 'Ver mehteri' şovlarıyla toplumu sığ bir ideolojik propagandayla teslim almayı arzuluyorlar. Irkçılık yaparak, dini duyguları sömürerek iktidarlarını korumak istiyorlar" dedi. (DHA/Çağla Daşcı)