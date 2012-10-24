Açlık grevine dikkat çekmek isteyen BDP'lilere biber gazı ve tazyikli su!

BDP'lilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup,Bakırköy Cezaevi'nde toplanarak 3 gün sürecek açlık grevi yapmak istedi. Ancak polis, BDP'lileri cezaevi önüne yaklaştırmadı. Polis, gruba gaz bombası ile müdahale etti.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Bakıtköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki açlık grevlerine destek için toplanan, aralarında milletvekili Sebahat Tuncel, BDP İstanbul İl yöneticileri ile sanatçı Ferhat Tunç’un da bulunduğu yaklaşık 200 kişiye polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler de taşla karşılık verdi. D-100 Karayolu’nda polis-gösterici kovalamacası sırasında yüzlerce vatandaş biber gazından etkilendi.

D-100 Karayolu bir süre kapandı

PKK ve KCK davalarından cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, 12 Eylül’de, Abdullah Öcalan’a ugulanan tecritin kaldırılması ve anadilde eğitim için süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını açıkladı. Açlık grevine Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan 20 kadın da destek verdi. BDP İstanbul İl Kadın Meclisi üyeleri, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde 3’er günlük dönüşümlü açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Ancak Çevik Kuvvet polisi dün sabah erken saatlerden itibaren cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Tazyikli su sıkabilen toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) desteğindeki polisler cezaevine D-100 Karayolu tarafından gelen tek giriş-çıkışı kapattı.

Biber gazı ve tazyikli su

Kadınlar saat 10.00’dan itibaren cezaevi önüne geldiklerinde polislerle karşılaştılar. Polis ekipleri, cezaevi önünde çadır kurulmasına ya da uzun süreli eylem yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Cezaevi önünde gergin bir bekleyiş başladı. BDP milletvekili Sebahat Tuncel ve sanatçı Ferhat Tunç yaptıkları basın açıklamasında, cezaevindeki açlık grevlerine destek olduklarını söyledi. Çoğunluğu BDP’li olan yaklaşık 200 kişilik grup, açıklamanın ardından saat 13.30 sıralarında oturma eylemi başlattı. Polis müdahale için hazırlıklara başladı. Saat 14.00 sıralarında gruptan bir kişi, olası bir müdahaleyi önleyebilmek için TOMA aracının önüne geçti. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Polis önce TOMA’nın önünde duran kişiye, ardından da oturma eylemi yapanlara su sıktı. Daha sonra da gaz fişekleri peş peşe patladı. Eylemciler D-100 Karayolu’na doğru kaçtı. Bu sırada da polise ve karayolundan geçen araçlara taş yağdırdılar. Kaldırım taşlarıyla dolan D-100 Karayolu her iki yönde trafiğe kapandı. Polis göstericileri karayolunda kovalarken de gaz bombası kullandı. Bayram alışverişi yapmak için evlerinden otomobilleriyle çıkan yüzlerce İstanbullu da gazdan etkilendi. Polis göstericilerin kaçmasının ardından yeniden cezaevi önüne dönerek beklemeyi sürdürdü.