Açlık grevindekilere gelen ziyaretçiler çıplak mı aranıyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu’nun CHP'li üyesi Mahmut Tanal, 5 saatlerini geçirdikleri Bolu F ve T Tipi Cezaevi’nde açlık grevindekilere su, şeker, tuz, limon ve çay verilmediğini söyledi. Kendi imkanlarıyla kantinden satın aldıklarına dikkat çeken Tanal, "İaşe bedelleri kesilmiş. Son iki gündür bir koğuşa vitamin de verilmemiş" dedi.

CHP’li Tanal, izlenimlerini soran T24’e, "Açlık grevini sürdürme de oldukça kararlılar. Bitkin düşmüşler, ancak geri adım atmayacaklarını. İnatla sürdüreceklerini söylediler" dedi. Mahkumlar, komisyon heyetine, “Başbakan kullandığı dil ve üslup ile toplumu sürekli ayrıştırdı. Bu aşamaya bizi başbakan getirdi. Hangi beden zulüm ve baskı görmeden ölüme yatabilir” dedi.



'Battaniye verilmiyor, nevresim yok'



Tanal, Bolu incelemesinde, havaların soğumasına rağmen battaniye verilmediğini, bazı yataklarda nevresim olmadığına dikkat çekti. Tutuklu ve hükümlülerin yemeklerden şikayetçi olduklarını söyledi. Urfa cezaevinden nakledilen tutuklu ve hükümlülere çıplak, onur ve haysiyet kırıcı arama yapıldığını ve bunun şikayete konu olduğunu söyledi. Tanal, ziyaretçilerin çıplak aramasıyla ilgili de ajandaya not aldıklarını vurguladı.