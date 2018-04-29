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BBC Türkçe

Açlık grevindeki Semih Özakça’ya tahliye, Nuriye Gülmen’e tutukluluğa devam kararı

OHAL döneminde KHK ile ihraç edildikleri için 226 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğu sürecek. Bir sonraki duruşma 24 Kasım'da.

29 Nisan 2018 20:30

OHAL döneminde KHK ile ihraç edildikleri için 226 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğu sürecek.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Sincan Cezaevi'ndeki salonda görüldü.

Semih Özakça bugün duruşma salonuna tekerlekli sandalye ile getirildi. Hastanede tutulan Nuriye Gülmen ise duruşmaya getirilmedi.

Duruşmada SEGBİS sistemiyle bağlanan tanık Berk Ercan'ın ifadesi alındı ve Özakça'nın savunmasına devam edildi.

Avukat Murat Yılmaz duruşmada, Özakça ve Gülmen'in raporlara göre hayati tehlikelerinin bulunduğu ancak tutukluluklarının devam ettiğini belirterek, tahliye istedi.

Savcı ise her iki eğitimcinin de tutukluluğunun devamını talep etti.

Semih Özakça'nın tahliyesine hükmedilmesinin ardından bir sonraki duruşma tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.

Ayrıca bu duruşmaya Nuriye Gülmen'in de getirilmesi kararlaştırıldı.

Gülmen ve Özakça, "terör örgütü propagandası ve üyeliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mart ayında açlık grevine başlayan iki eğitimci 23 Mayıs'ta, "tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri" ve "adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

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