Açlık grevindeki Semih Özakça'nın annesi gözaltına alındı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın 72'nci gününe giren açlık grevlerine destek amacıyla düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Aralarında Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça'nın da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, polis, dünkü (18 Mayıs 2017) müdahalesinde de Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça'yı gözaltına almıştı. Bugün ise, eylem alanını boş bırakmayan iki anneye ve destekçilerine, ısınmak için yakılan ateşin söndürülmesini isteyerek müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle rahatsızlananlar oldu.