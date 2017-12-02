Açlık grevindeki Nuriye Gülmen tahliye edildi

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen\'in örgüt üyeliği suçundan mahkum edilmesine ve tahliyesine karar verildi. Tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'nden taburcu edilen Gülmen, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine getirildi. Gözyaşları ve alkışlar ile karşılanan Gülmen, ambulanstan inerken zafer işareti yaptı.

Eskişehir\'de (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra \'işimi geri istiyorum\' diyerek Ankara\'da açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 269\'uncu gününde, davanın 6\'ıncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen\'in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'ne akın etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

GÖZYAŞLARI İLE KARŞILANDI

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

\'İŞİNE DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİNE DAVEM EDECEK\'

Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek \"Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda\" dedi.

Baba Şaban Gülmen ise, \"Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir\" diye konuştu.

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