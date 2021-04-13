Açlık grevindeki Navalni'nin avukatları: Muhalif lideri zorla beslemekle tehdit ediyorlar

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Rusya'da Aleksey Navalni'nin tutuklu bulunduğu ceza kolonisindeki yetkililerin 2 haftadır açlık grevinde olan muhalif lideri zorla beslemekle tehdit ettiği belirtildi.

Navalni'nin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan avukatları, "Açlık grevinin ciddiyetini gören hapishane yönetimi onu günlük olarak zorla beslemekle tehdit ediyor" dedi.

Öte yandan Navalni'nin öksürük ve yüksek ateş nedeniyle yatırıldığı ceza kolonisinin hastane kanadından tekrar hücresine döndürüldüğü belirtildi. Avukatları, Navalni'nin hücresine dönmesinden bu yana doktor göremediğini ifade etti.

44 yaşındaki Navalni, yoğun sırt ağrısı ve bir bacağında his kaybı yaşamasının ardından tedavi görme talebiyle açlık grevine başlamıştı. Navalni'nin açlık greve başlamasından bu yana 8 kilo kaybettiği belirtildi.