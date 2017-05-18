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Açlık grevindeki Kemal Gün'ün bekleyişi sürüyor: Oğlumun kemikleri için kimse benimle iletişime geçmedi

Kemal Gün, oğlunun cenazesini alabilmek için 84 gündür açlık grevinde

18 Mayıs 2017 21:35

Hava saldırısında öldürülen oğlunun kemiklerini alabilmek için 84 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün, kemiklerin verileceği açıklamasına rağmen halen kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi. Gün, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da mektup yazdı. 

Dersim Çet Deresi’ne yapılan hava saldırısında yaşamını yitiren oğlu Murat Gün’ün cenazesini alabilmek açlık grevini sürdüren Kemal Gün’ün (70) eylemi 84’üncü gününde. Dün yapılan görüşmeler sonucu valilik ve savcılık cenazeye ait kemiklerin babaya verileceğini taahhüt ederken, bekleyiş sürüyor. Kemal Gün, cenaze verilene kadar eylemini sürdüreceğini duyurdu. 

Sağlık durumu kötüleşen Kemal Gün, cenazenin teslimine ilişkin resmi kurumlardan herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığı ve kendileri ile iletişime geçilmediğini söyledi. 

Gönüllü sağlıkçılar tarafından her gün kontrolü yapılan Gün’ün kilo kaybı ve kas erimesi devam ediyor. 84 günde yaklaşık 15 kilo veren, kaslarında erime başlayan, sol gözünde görme kaybı yaşayan baba Gün, yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye ile götürülüp getiriliyor. 

Öte yandan Kemal Gün, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a bir mektup gönderdi. 

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