Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça'ya refakatçi izni çıktı

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevi 160. gününde (15 Ağustos 2017). Gülmen ve Özakça, 29 Temmuz’dan beri Sincan Cezaevi Hastanesi'nde tek başlarına tutuluyor.

Bianet’ten Beyza Kural’a konuşan avukat Ebru Timtik, Adalet Bakanlığı’nın 10 Ağustos’ta refakatçi onayını vermesinin ardından cezaevi savcısından da dün izin çıktığını söyledi. Özakça’nın annesi Sultan Özakça ve Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen bugün refakatçi olmak için Sincan Cezaevi Hastanesi’ne gidecek.

Müvekkillerinin hastaneye götürülmeleriyle avukatların fiziki yardım imkanlarının da kısıtlandığını belirten avukat Timtik, “Avukat görüşlerinde aramıza masa koydular. Ayağa kalkmalarına bile yardım edemiyorduk. Bu zamana dek onları tek başlarına yaşamlarını idame ettirmek zorunda bırakarak tuttular. Temizlikleri çok önemli. Ne kadar temizlik yaptılar bilemiyorum, temizlikten ötürü enfeksiyon riski oluşmuşsa bu saate kadar oluşmuştur” dedi.

Refakatçi talebinin uzun zaman sonra kabul edildiğini, belirten Timtik şöyle devam etti: “Gözaltına alındıklarında Semih Özakça nezarethanede yüzlerce insanın kullandığı battaniyeleri yere sererek yatmıştı. ‘Sağlıklarına dikkat ediyoruz’ durumunu hiçbir zaman yaşamadık. Adalet Bakanlığı’nın 10 Ağustos’ta onay vermesine rağmen refakatçiyi almadılar. ‘Savcı izin verecek yoksa almayız’ dediler. Savcı dün izin verdi ama bugün hastaneye gittiğimiz zaman bir problem çıkacak mı bilmiyoruz. Eğer sorun olmazsa refakatçiler 24 saat Gülmen ve Özakça ile kalacak.”