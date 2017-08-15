T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça'ya refakatçi izni çıktı

Tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça'ya hastanede refakat edilmesine onay çıktı

15 Ağustos 2017 18:26

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevi 160. gününde (15 Ağustos 2017). Gülmen ve Özakça, 29 Temmuz’dan beri Sincan Cezaevi Hastanesi'nde tek başlarına tutuluyor.

Bianet’ten Beyza Kural’a konuşan avukat Ebru Timtik, Adalet Bakanlığı’nın 10 Ağustos’ta refakatçi onayını vermesinin ardından cezaevi savcısından da dün izin çıktığını söyledi. Özakça’nın annesi Sultan Özakça ve Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen bugün refakatçi olmak için Sincan Cezaevi Hastanesi’ne gidecek.

Müvekkillerinin hastaneye götürülmeleriyle avukatların fiziki yardım imkanlarının da kısıtlandığını belirten avukat Timtik, “Avukat görüşlerinde aramıza masa koydular. Ayağa kalkmalarına bile yardım edemiyorduk. Bu zamana dek onları tek başlarına yaşamlarını idame ettirmek zorunda bırakarak tuttular. Temizlikleri çok önemli. Ne kadar temizlik yaptılar bilemiyorum, temizlikten ötürü enfeksiyon riski oluşmuşsa bu saate kadar oluşmuştur” dedi.

Refakatçi talebinin uzun zaman sonra kabul edildiğini, belirten Timtik şöyle devam etti: “Gözaltına alındıklarında Semih Özakça nezarethanede yüzlerce insanın kullandığı battaniyeleri yere sererek yatmıştı. ‘Sağlıklarına dikkat ediyoruz’ durumunu hiçbir zaman yaşamadık. Adalet Bakanlığı’nın 10 Ağustos’ta onay vermesine rağmen refakatçiyi almadılar. ‘Savcı izin verecek yoksa almayız’ dediler. Savcı dün izin verdi ama bugün hastaneye gittiğimiz zaman bir problem çıkacak mı bilmiyoruz. Eğer sorun olmazsa refakatçiler 24 saat Gülmen ve Özakça ile kalacak.”

ETİKETLER

nuriye gülmensemih özakçaaçlık grevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24