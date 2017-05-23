Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça tutuklandı: Terör örgütü olası ölümleriyle ajitasyon yapabilir!

Özel harekat polisleri tarafından evleri basılarak gözaltına alınan ve 76 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemenin tutuklama gerekçesinde Gülmen ve Özakça'ya "DHKP-C üyesi olma ve terör örgütü adına faaliye yürütme" suçlaması yöneltildi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile işten atılan ve işlerine geri dönme talebiyle 76 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, önceki gece gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda kişi Gülmen ve Özakça’ya destek olmak için Ankara Adliyesi’ne geldi. Polis ise, "Savcı talimat verdi" diyerek destek için gelenleri adliye binasından çıkarttı. Gülmen ve Özakça’nın ifade verdiği koridora basın mensupları da polis tarafından yaklaştırılmadı.

Gülmen ve Özakça'nın ifadesinin alındığı koridor kapatılırken, destek için adliyede bekleyenler polis tarafından "sürün bunları aşağı" ifadeleriyle dışarı çıkarıldı.

Açlık grevinin 75. gününde gözaltına alınan Semih Özakça'nın savcılık sorgusu sona erdi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, savcının Özakça'ya yönelik tek suçlaması, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde gitar çalıp şarkı söylemesi ve bu görüntülerin sosyal medyada çeşitli hesaplar tarafından paylaşılması oldu. Özakça savunmasında gitar çalanın ve söyleyenin kendisi olduğunu ve bunun suç olmadığını ifade etti.

Savcının sorusu: Ülkemizde Gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, savcı ifade sırasında "Ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda size ne tür menfaatler sunulmaktadır?, Yaptığınız eylemlerle hak arayışından uzak halkta kin ve nefret uyandıran eylem tarzı yapmanızın amacı nedir?, Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği yaparak ülkemizde gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?" gibi sorular yöneltildi.

Gülmen ve Özakça'ya savcı ve polis tarafından sorulan soruları avukat Selçuk Kozağaçlı paylaştı:

- Gitar çalıp şarkı söylediğin bir video paylaşılmış, sen de beğenmişsin, paylaşanların örgüt üyesi olabilecegini düşündün mü?

- Masumane hak arayışı görünümündeki bu eylemlerin asıl amacı nedir?

- Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği yaparak ülkemizde gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?

- Yaptığınız eylemlerle hak arayışından uzak halkta kin ve nefret uyandıran eylem tarzı yapmanızın amacı nedir?

- Ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda size ne tür menfaatler sunulmaktadır?

Savcılık: Terör örgütünce ajitasyon yapılabileceği...

Bianet'te yer alan habere göre, eğitimcilere yöneltilen suçlamalar şöyle devam etti:

“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça isimli şahısların, DHKP-C terör örgütünün açık alan yapılanmalarının desteği ile eylemlerine aralıksız devam ettikleri, … adreste ev tuttukları, bahse konu eyleme bu adreste ‘ölüm orucu direniş evi’ adı altında devam edilebileceği, 21 Mayıs 2017 tarihi itibariyle süresiz açlık grevi eylemlerinin 74. Gününe gelindiği, söz konusu eylemin DHKP-C terör örgütü açık alan yapılanmaları tarafından organize edildiği ve masum hak arama talebinden çıkarak, terör örgütünün eleman devşirme çalışmalarına dönüştüğü, müzahir kitleyi bir arada tuttuğu bir sürece girildiği, söz konusu eylemin devam etmesiyle açlık grevi eyleminin ‘ölüm orucu' eylemine dönüştürülebileceği, bunun neticesinde eylemcilerin olası ölümleri üzerinden terör örgütünce ajitasyon yapılabileceği…”

Nuriye Gülmen’e ayrıca, Twitter hesabından 13 Mayıs’ta yazdığı “Sorumluların görmeyen gözlerine, duymayan kulaklarına ulaşacak talebimiz. İşte kapınızın önündeyiz” ifadeleri de suçlamalar arasında sayıldı.

“Nezarethanede üşüdüklerini anlattılar”

Zehra Özdemir, açlık grevinin 76. gününde olan eğitimcilere şu ana dek zorla müdahale girişimi olmadığını belirtti:

“Ancak gözaltı muayenesinde doktor, nezarethanede kalmalarının uygun olmayacağı yönünde rapor vermesine rağmen dün gece nezarethanede tutuldular. Orada üşüdüklerini söylediler, Semih yerde yatmak zorunda kaldığını anlattı.”

“Bugün de olabilecekleri kadar iyiler. Bacaklarında ve sırtlarında, gözaltına alınırken sürüklenmeden ve darptan kaynaklı ağrılar var.”

"Oğlumun kolunu aldınız daha neyi alacaksınız?"

‘Hayata Dönüş’ operasyonunda dozer darbesiyle kolu kopan ve dün Gülmen ve Özakça'ya desteğe gittiği sırada darp edilerek gözaltına alınan Veli Saçılık’ın annesi de polis zoruyla Adliye dışına çıkarıldı.

Saçılık'ın annesi "Oğlumun konulunu aldınız daha neyi alacaksınız?" diyerek polislere tepki gösterdi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.