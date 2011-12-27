-Açlık grevindeki gruba pide ve çay ikramı ANTALYA (A.A) - 27.12.2011 - Antalya'da Füze Kalkanı Projesi'ni protesto etmek için açlık grevi yapan gruba vatandaşlar pide ve çay ikram etti. Kışlahan Çarşısı'nın önünde dün Füze Kalkanı Projesi'ni protesto ederken gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Halk Cephesi-Liseli Dev Genç üyeleri yeniden aynı yere gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan ve slogan atan grup üyeleri, meydandan ayrıldı. Grup üyesi 3 kişi ise alanda çadır kurarak açlık grevini sürdürdü. Bu sırada, Naile Fidan isimli vatandaş, ''Boşverin eylemi, aç kalmayın. Ne eylemi yapıyorsunuz'' diyerek gençlere pide ikram etti. Kendisine pide ikram edilen eylemci, açlık grevinde olduklarını belirterek Fidan'ın elini öptükten sonra pide ikramını geri çevirdi. Eylemci gençler, bazı vatandaşların ikram ettiği çaydan içti. Bu sırada, polis ekipleri, çadır kurmak için valiliğin izni olmadığı gerekçesiyle grup üyelerinden çadırın kaldırılmasını istedi. Polis, çadırı kaldırmayan gruba müdahale etmedi.