T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açlık grevindeki gruba pide ve çay ikramı ANTALYA (A.A)

27 Aralık 2011 17:56

-Açlık grevindeki gruba pide ve çay ikramı ANTALYA (A.A) - 27.12.2011 - Antalya'da Füze Kalkanı Projesi'ni protesto etmek için açlık grevi yapan gruba vatandaşlar pide ve çay ikram etti. Kışlahan Çarşısı'nın önünde dün Füze Kalkanı Projesi'ni protesto ederken gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Halk Cephesi-Liseli Dev Genç üyeleri yeniden aynı yere gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan ve slogan atan grup üyeleri, meydandan ayrıldı. Grup üyesi 3 kişi ise alanda çadır kurarak açlık grevini sürdürdü.  Bu sırada, Naile Fidan isimli vatandaş, ''Boşverin eylemi, aç kalmayın. Ne eylemi yapıyorsunuz'' diyerek gençlere pide ikram etti.  Kendisine pide ikram edilen eylemci, açlık grevinde olduklarını belirterek Fidan'ın elini öptükten sonra pide ikramını geri çevirdi. Eylemci gençler, bazı vatandaşların ikram ettiği çaydan içti. Bu sırada, polis ekipleri, çadır kurmak için valiliğin izni olmadığı gerekçesiyle grup üyelerinden çadırın kaldırılmasını istedi. Polis, çadırı kaldırmayan gruba müdahale etmedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24