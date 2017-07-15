Açlık grevindeki FARC lideri hastaneye kaldırıldı

Kolombiya’nın en büyük gerilla örgütü olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) cezaevinde bulunan 346 üyesi, af yasasına rağmen hala serbest bırakılmadıkları için açlık grevine başlamıştı. 26 Haziran'dan beri açlık grevi yapan FARC üyelerinden Jesus Santrich, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Hükümeti’ni tutuklu FARC üyelerini “acilen” serbest bırakmaya çağırdı.

Durumu kritik

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşması kapsamındaki af yasasına rağmen halen serbest bırakılmayan FARC üyelerinin açlık grevi ülkenin farklı cezaevlerinde sürüyor. Serbest bırakılmaları talebiyle açlık grevine katılan FARC liderleri Jesus Santrich, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Santrich’in durumunun kritik olduğu bildirildi.

26 Haziran'da açlık grevine katılan Santrich “Açlık grevindeki tutuklularla dayanışmak için politik bir karar aldım” demişti.

BM’den hükümete acil çağrı

BM Kolombiya Barış Misyonu, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a bir mektup göndererek acilen bütün tutuklu FARC üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

Cezaevindeki 3 bin 400 FARC üyesi politik tutukludan saece 832 tanesini af kapsamına alan hükümeti eleştiren Misyon "Tutuklu FARC üyelerinin, Kongre’den af yasası geçtiğinden tamamen silahların terk edilmesine kadar geçen 6 aylık sürede ve hatta silahlar teslim edildikten sonra geçen 15 gün içinde dahi cezaevinde tutulması, sürecinin devam ettirilmesini ve barışın tesis edilmesini baltalıyor” dedi.

Çözüm bulmaya çağırıyoruz

Barış Misyonu şöyle devam etti:

“Acilen hükümeti süreci hızlandırmak için hükümet tarafından yayınlanan kararnameye ve geçen yıl 31 Aralık'ta kabul edilen 1820 numaralı yasaya rağmen hala özgürlüklerine kavuşamayan FARC üyelerinin bu durumuna bir çözüm bulmaya çağırıyoruz."

Paramiliter güçler iş başında

Barış Misyonu hükümetten, ülke genelindeki 26 tarafsız noktada topluma adaptasyon sürecinde olan silah bırakmış FARC militanlarının güvenliğini sağlamasını istedi.

En son barış anlaşması kapsamında silah bırakan FARC üyesi Juan Fernando Amaya ölü bulunmuştu. Amaya ile birlikte son üç ay içinde paramiliter gruplar tarafından öldürülen FARC üyesi sayısı 6’ya, bu yıl içinde öldürülen FARC üyesi sayısı ise 9’a çıkmıştı.

FARC, Kolombiya Hükümeti’yle yaptığı barış anlaşması kapsamında 7 bin 132 silahını BM Barış Misyonuna teslim etmişti. (DHA)