Açlık grevinde 65. gün: Bizi açlığa mahkûm etmelerine izin vermek zorunda değiliz

Haber: Selin Girit, Video: Özgür Arslan

675 ve 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile işlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile ilkokul öğretmeni Semih Özakça’nın açlık grevlerinde bugün 65’inci gün.

Bu sabah, açlık grevinin yapıldığı Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önündeki alana çevik kuvvet müdahale etti.

Eyleme destek veren Mehmet Dersulu’nun da aralarında olduğu dört kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe’den Selin Girit, müdahale öncesinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla konuştu.