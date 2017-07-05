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Açlık grevinde 119'uncu gün, ikisi de yürüyemiyor

"Görüşe tekerlekli sandalyeyle geldi"

05 Temmuz 2017 15:54

OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudaki görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle 119 gündür açlık grevinde olan, 49 gündür de tutuklu bulunan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'in sağlık durumları gün geçtikçe kötüye gidiyor. Açlık grevine başladığındna beri 15 kilo veren Nuriye Gülmen ve 25 kilo kaybeden Semih Özakça artık yürüyemiyor.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, Gülmen ve Özakça’nın her gün daha da kötüye giden sağlık durumlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Semih’in böbrek sıkıntıları başladı. Görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş ancak üzülmemizi istemediği için bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış. Nuriye’de de benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor."

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