Açlık grevinde 118'inci gün: Semih'in kas ağrısı, Nuriye'nin ateşi var

Esra Özakça, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen eşi Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen'in 118'inci gününe giren açlık grevleriyle ilgili olarak “Nuriye avukatlarına karın bölgesinde şiddetli gaz olduğunu anlatmış. Kendisini çok rahatsız ediyormuş. Ayrıca her gün aynı saatte vücudu ateşleniyormuş", ", “Semih, böbreklerinde ağrılar olduğunu söyledi. Saçları ve vücudundaki tüyler dökülmeye başlamış. Boynunda çok ağrı var. Kas ağrıları da yoğunlaşmış" ifadelerini kullandı.

Kendisi de 43 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça, “Eşim Semih, açlık grevinin benim üzerimdeki etkisini ilk kez ben onun yanına yürürken gördü. Açlık grevi nedeniyle yürümekte zorlanıyorum" dedi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Semih Özakça’nın tekerlekli sandalye ile aile ve avukat görüşlerine gidebildiğini söyleyen Esra Özakça, “Semih, böbreklerinde ağrılar olduğunu söyledi. Saçları ve vücudundaki tüyler dökülmeye başlamış. Boynunda çok ağrı var. Kas ağrıları da yoğunlaşmış. Gözü, kulağı dışarıda. Son iki gündür kendisine dört gazete veriliyor. Bu nedenle dışarıdan daha çok haber alıyor” diye konuştu. Nuriye Gülmen’in de sağlık durumunun kötüye gittiğini dile getiren Esra Özakça, “Nuriye, avukatlarına böbreklerindeki ağrılardan bahsetmiş. Özellikle sağ böbreğinde çok fazla ağrının olduğunu ve idrarında kepeğe benzeyen maddeler olduğunu söylemiş” ifadesini kullandı.

"Her gün aynı saatte ateşleniyor"

Nuriye Gülmen’in kollarında ve bacaklarındaki ağrıların şiddetlendiğini anlatan Esra Özakça, “Nuriye avukatlarına karın bölgesinde şiddetli gaz olduğunu anlatmış. Kendisini çok rahatsız ediyormuş. Ayrıca her gün aynı saatte vücudu ateşleniyormuş. Bununla birlikte iğne batması hissi de geliyormuş. Bir süre bu ağrıyla yaşadıktan sonra birden geçiyormuş” dedi.

Nuriye Gülmen’in avukatlarına kollarını kullanabildiği için duyduğu mutluluktan da söz ettiğini anlatan Esra Özakça, “Nuriye, kollarındaki ağrılar nedeniyle mektup yazamadığını ve buna çok üzüldüğünü söylüyordu. Ancak dün kollarını kullanabilmiş” ifadelerini kullandı.