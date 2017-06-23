Açlık grevinde 107. gün: Özakça yürüyemiyor, Gülmen kalkamıyor!

Ankara Barosu, açlık grevlerinin 106. gününde cezaevinde ziyaret ettiği akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumlarının daha da kritikleştiğini açıkladı. Gülmen’in kalkıp görüşe gelemediği, Özakça’nın ise tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği, son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı kaydedildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eğitimci Gülmen ile Özakça açlık grevinin 106. gününü geride bıraktı. Tutuklu Gülmen’e ‘slogan attığı’ gerekçesiyle mektup - faks yazışmasını ve telefon görüşmesini yasaklamayı içeren “iletişim cezası” verildiği iddia edilirken; Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, Özakça’nın durumunun kritik olduğu, Gülmen’in ise görüş yerine bile gelemediği belirtildi. Direnişçilerden sosyolog Veli Saçılık’a da Twitter üzerinden İsrail askerlerinin Filistin’de ev baskını fotoğrafını paylaşımı delil gösterilerek “terör örgütü üyeliği”nden soruşturma açıldı.

Akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça ile Acun Karadağ’ın “İşimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları direnişin 226. gününde İnsan Hakları Anıtı boş kalmadı. 106. gündür açlığa direnen tutuklu Gülmen ile Özakça için destek açlık grevine giren yurttaşlar, İnsan Hakları Anıtı önüne buluştu. “Gülmen ile Özakça her geçen gün sağlıklarından oluyor” açıklaması yapan yurttaşlara, polisin müdahalesi gecikmedi.

“Dağılın” anonsunun ardından “Nuriye Semih işe geri alınsın” yazan dövizleri yırtan polis ekipleri, açıklama yapan yurttaşları sert şekilde iterek uzaklaştırdı. “En demokratik hakkımız olan basın açıklamasına bile en ufak tahammülleri yok. Ankara Emniyeti suç işliyor. Biz Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’yı yaşatacağız. Onları faşizmin zindanından alana kadar direnişin olduğu hiçbir alanı terk etmeyeceğiz. Haklı olan, meşru olan biziz” açıklaması yapıldı.

‘Bilgi alamıyoruz’

SES Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da, Gülmen ile Özakça’nın durumu hakkında bilgi almak için cezaevi müdürleri ile görüşme talebinde bulundukları, ancak memurlar aracılığıyla “Adalet Bakanlığı’nın izni olmadan görüşme yapamayacakları ve bilgi veremeyecekleri” yanıtı aldıkları belirtildi.