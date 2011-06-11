-AÇLIK GREVİ YAPANLARA GÖZALTI ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - ''Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması'' istemiyle çeşitli illerden Ankara Kurtuluş Parkı'na gelerek oturma eylemi başlatan yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ''Büyük Anadolu Yürüyüşü'' çerçevesinde dün öğlen saatlerinde Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi başlatan grubu, Ankara polisi, gece yarısı 'halka açık yerleri ihlal etmemeleri' konusunda uyardı. Polisin uyarılarına direnen gruptakiler gözaltına alınarak, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişiler Keçiören Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi.