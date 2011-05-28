-AÇLIK GREVİ YAPAN 2 ENSAF HASTANELİK OLDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.05.2011 - Kahramanmaraş'ta, elektrik alamadıklarından sorumlu tuttukları belediyeye tepki göstererek açlık grevine başlayan 7 esnaftan 2'si fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Orta Hal mevkisinde çadır kurarak açlık grevine başlayan 7 esnaftan, Eshabil Ceren ve Maşallah Tufan fenalaştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil servis ekipleri, Ceren ve Tufan'ı ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırdı. Maşallah Tufan, ambulansa bindirilirken gözyaşlarını tutamadı. Ali Yağmur, Ramazan Aksoy, Ergün Kabak, Fetullah Topal ve Mesut Aydoğan ise dün öğle saatlerinde başlattıkları açlık grevine devam edeceklerini bildirdi. Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, 7 arkadaşlarının dün açlık grevine başladığını, 60 esnafın da çocuklarıyla beraber gece gündüz burada beklediklerini belirterek, ancak kapılarını çalan olmadığından yakındı.