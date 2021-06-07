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Dünya

Açlık grevi sonrası tedavisi tamamlanan Navalni, ilk kaldığı cezaevine geri götürüldü

07 Haziran 2021 13:56

T24 Dış Haberler

Rusya'da girdiği açlık grevi nedeniyle başka bir hapishanenin hastanesinde tedavi gören muhalif lider Aleksey Navalni, grevi sonlandırmasının ardından başta kaldığı cezaevine geri götürüldü. 

TASS haber ajansı, açlık grevini sonlandırdıktan sonra tedavisi tamamlanan muhalif lider Navalni'nin ilk tutuklandığında kaldığı cezaevine geri götürüldüğünü duyurdu. 

Rusya'da döndükten sonra tutuklanan Navalni, mart ayında bacak ve sırt ağrıları için hastanede daha iyi tıbbi hizmet alma talebiyle açlık grevine girmişti. Gerekli tedaviyi gören Navalni, grevi nisan ayında sonlandırmıştı. 

 

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