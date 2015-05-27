Açlık çekenlerin sayısı azaldı

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından

hazırlanan rapora göre, dünya genelinde açlık çeken insan sayısı 795 milyon'a geriledi.

Bu rakamın 1990'lara kıyasla 216 milyon daha az olduğu belirtildi.

Raporda Doğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler açlığı azaltmada en fazla ilerleme kaydeden ülkeler

olarak gösterilirken, bunun nedeni tarıma yatırım, siyasi istikrar ve yoksulları ekonomik büyümeden

dışlamamak olarak sayıldı.

Bu ilerlemelerin dünya genelindeki doğal afetler ve nüfusun

1990'dan bu yana 1.9 milyar artış kaydetmesine

rağmen sağlandığı bildirildi.

