T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Açlık çekenlerin sayısı azaldı

Dünya genelinde açlık çeken insan sayısı uzun yıllardan sonra ilk kez 800 milyonun altına düştü. BM’nin yıllık raporuna göre en fazla ilerleme Doğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de kaydedildi.

27 Mayıs 2015 19:51

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından
hazırlanan rapora göre, dünya genelinde açlık çeken insan sayısı 795 milyon'a geriledi.
Bu rakamın 1990'lara kıyasla 216 milyon daha az olduğu belirtildi.
Raporda Doğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler açlığı azaltmada en fazla ilerleme kaydeden ülkeler
olarak gösterilirken, bunun nedeni tarıma yatırım, siyasi istikrar ve yoksulları ekonomik büyümeden
dışlamamak olarak sayıldı.
Bu ilerlemelerin dünya genelindeki doğal afetler ve nüfusun
1990'dan bu yana 1.9 milyar artış kaydetmesine
rağmen sağlandığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaDoğu Asya Latin AmerikaKarayiplerGıdaTarımDünya Gıda ProgramıUluslararası Tarımsal Kalkınma FonuDeutsche Welle Türkçe AP/AFP BS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24