Federal hükümetin öncülüğünde Berlin’de düzenlenen “Açlığın Olmadığı Bir
Dünya” sempozyumunun açılışında konuşan Federal Kalkınma Bakanı Gerd
Müller açlık sorununa ilişkin şunları söyledi: “Açlık cinayet demektir, çünkü
aslında dünyanın en büyük ve aynı zamanda çözülmesi mümkün sorunudur. Bu
sorunun üstesinden gelememek dünya ile alay etmek demektir.”
'Dünya Gıda Programı: Dünya çapında açlığı 10 yıl içinde bitirmek
istiyoruz'
New York’tan gelerek Berlin’de federal hükümetin öncülüğünde düzenlenen
toplantıya katılan Dünya Gıda Programı (WFP) Yürütme Kurulu Başkanı
Ertharin Cousin de Alman bakanın bu görüşüne katılıyor ve “Çözümler elimizde,
sorunun yanıtlarını biliyoruz” diyor. Couisin hatta bir adım daha ileri giderek,
Dünya Gıda Programı'nın dünya çapında açlığı 10 yıl içinde sonlandırmayı
hedeflediğini de vurguluyor. Kalkınma Bakanı Müller ise açlığı bitirme hedefini
2030 yılı olarak açıklıyor.
'Tarımda adil fiyatlar belirlememiz gerekiyor'
Federal Kalkınma Bakanı Müller dünya çapında halihazırda 850 milyon kişinin
açlık çekmekte olduğuna işaret ederek, her yıl açlıktan ölen insanların sayısının
AIDS’den, veremden ve sıtmadan ölenlerden daha yüksek olduğuna da dikkat
çekti. Müller, sanayisi gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu 7’ler Grubu’nun
Almanya’daki gelecek toplantısında açlıkla mücadele konusunun gündemin
birinci maddesi olacağını açıklarken, tarımsal alanların geliştirilmesinin önemini
de vurguladı ve bunu yaparken çevre dostu yeşil teknolojilerin
kullanımına hız
verileceğini açıkladı. Alman Kalkınma Bakanı, uluslararası toplumun aslında
şimdiden 8 ila 10 milyar insanı doyurabileceğini, ancak ürünlerin dağılımı,
üretim ilişkileri, ürünlerin depolanması, muhafazası ve de piyasaya sunulması
gibi konularda bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti ve sözlerine şunları ekledi:
“Tarımsal alanlarda daha fazla değer üretmemiz gerekiyor.
Bu şu anlama
geliyor: Yoksul ülkelerden gelen ürünlere adil fiyatlar saptamamız
gerekiyor. Bir
kilo portakal için 99 cent ödeme yapıyorsanız, bu tür fiyatlarla tarım işçilerinin
geçinmesi mümkün değildir. Aynı şey başka ürünler için de, örneğin kakao,
kahve gibi ürün grupları için de geçerli. Biz, zengin ülkelerin değer üretme
sürecinde daha adil fiyatlar ödemeye hazır olma yükümlülüğümüz
bulunmaktadır.”
Açlıkla mücadele kamapyasının Almanya'ya maliyeti: 1,5 milyon Euro
Yeni açlıkla mücadele kampanyası
Almanya’ya 1,5 milyar euroya mal oluyor.
Modernleşme sürecinde Afrika ve Asya’da belirlenen 12 merkez yardımıyla
yöresel tarımsal faaliyetlerin daha üretken olması hedefleniyor. Alman Bakan
Müller, bu noktada özellikle alt yapı mekanizmalarının sevkiyatı ve eğitimin
önemli rol oynayacağını vurguluyor.
Federal Kalkınma Bakanı Gerd
Müller’in planlarına kuşkulu yaklaşanlar
da var
Ne var ki çok sayıdaki yardım kuruluşu Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller’in
planlarına kuşkulu yaklaşıyor. Kalkınma politikaları ve insani yardım alanlarında
çalışan sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü başkanı Bernd Bornhorst, asıl
resmi olmayan, daha yaygın piyasalara odaklanılması gerekirken, “Yeşil
Modernleşme Merkezleri”nin “holdinglerin hakimiyeti altındaki üretim
zincirlerine” ağırlık verdikleri eleştirisini yöneltiyor.
BM'in gelecek Eylül ayında New York‘ta düzenleyeceği konferansta bağlayıcı
bir çerçeve anlaşmasının kararlaştırılması planlanıyor. Alman Kalkınma Bakanı
Müller, bunun, geleceğe etkileri olacak bir bildirge olacağını belirtti ve bu
bildirgede bir kontrol sisteminin de yer almasını umut ettiğini açıkladı.