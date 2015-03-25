Federal hükümetin öncülüğünde Berlin’de düzenlenen “Açlığın Olmadığı Bir

Dünya” sempozyumunun açılışında konuşan Federal Kalkınma Bakanı Gerd

Müller açlık sorununa ilişkin şunları söyledi: “Açlık cinayet demektir, çünkü

aslında dünyanın en büyük ve aynı zamanda çözülmesi mümkün sorunudur. Bu

sorunun üstesinden gelememek dünya ile alay etmek demektir.”

'Dünya Gıda Programı: Dünya çapında açlığı 10 yıl içinde bitirmek

istiyoruz'

New York’tan gelerek Berlin’de federal hükümetin öncülüğünde düzenlenen

toplantıya katılan Dünya Gıda Programı (WFP) Yürütme Kurulu Başkanı

Ertharin Cousin de Alman bakanın bu görüşüne katılıyor ve “Çözümler elimizde,

sorunun yanıtlarını biliyoruz” diyor. Couisin hatta bir adım daha ileri giderek,

Dünya Gıda Programı'nın dünya çapında açlığı 10 yıl içinde sonlandırmayı

hedeflediğini de vurguluyor. Kalkınma Bakanı Müller ise açlığı bitirme hedefini

2030 yılı olarak açıklıyor.

'Tarımda adil fiyatlar belirlememiz gerekiyor'

Federal Kalkınma Bakanı Müller dünya çapında halihazırda 850 milyon kişinin

açlık çekmekte olduğuna işaret ederek, her yıl açlıktan ölen insanların sayısının

AIDS’den, veremden ve sıtmadan ölenlerden daha yüksek olduğuna da dikkat

çekti. Müller, sanayisi gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu 7’ler Grubu’nun

Almanya’daki gelecek toplantısında açlıkla mücadele konusunun gündemin

birinci maddesi olacağını açıklarken, tarımsal alanların geliştirilmesinin önemini

de vurguladı ve bunu yaparken çevre dostu yeşil teknolojilerin

kullanımına hız

verileceğini açıkladı. Alman Kalkınma Bakanı, uluslararası toplumun aslında

şimdiden 8 ila 10 milyar insanı doyurabileceğini, ancak ürünlerin dağılımı,

üretim ilişkileri, ürünlerin depolanması, muhafazası ve de piyasaya sunulması

gibi konularda bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti ve sözlerine şunları ekledi:

“Tarımsal alanlarda daha fazla değer üretmemiz gerekiyor.

Bu şu anlama

geliyor: Yoksul ülkelerden gelen ürünlere adil fiyatlar saptamamız

gerekiyor. Bir

kilo portakal için 99 cent ödeme yapıyorsanız, bu tür fiyatlarla tarım işçilerinin

geçinmesi mümkün değildir. Aynı şey başka ürünler için de, örneğin kakao,

kahve gibi ürün grupları için de geçerli. Biz, zengin ülkelerin değer üretme

sürecinde daha adil fiyatlar ödemeye hazır olma yükümlülüğümüz

bulunmaktadır.”

Açlıkla mücadele kamapyasının Almanya'ya maliyeti: 1,5 milyon Euro

Yeni açlıkla mücadele kampanyası

Almanya’ya 1,5 milyar euroya mal oluyor.

Modernleşme sürecinde Afrika ve Asya’da belirlenen 12 merkez yardımıyla

yöresel tarımsal faaliyetlerin daha üretken olması hedefleniyor. Alman Bakan

Müller, bu noktada özellikle alt yapı mekanizmalarının sevkiyatı ve eğitimin

önemli rol oynayacağını vurguluyor.

Federal Kalkınma Bakanı Gerd

Müller’in planlarına kuşkulu yaklaşanlar

da var

Ne var ki çok sayıdaki yardım kuruluşu Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller’in

planlarına kuşkulu yaklaşıyor. Kalkınma politikaları ve insani yardım alanlarında

çalışan sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü başkanı Bernd Bornhorst, asıl

resmi olmayan, daha yaygın piyasalara odaklanılması gerekirken, “Yeşil

Modernleşme Merkezleri”nin “holdinglerin hakimiyeti altındaki üretim

zincirlerine” ağırlık verdikleri eleştirisini yöneltiyor.

BM'in gelecek Eylül ayında New York‘ta düzenleyeceği konferansta bağlayıcı

bir çerçeve anlaşmasının kararlaştırılması planlanıyor. Alman Kalkınma Bakanı

Müller, bunun, geleceğe etkileri olacak bir bildirge olacağını belirtti ve bu

bildirgede bir kontrol sisteminin de yer almasını umut ettiğini açıkladı.