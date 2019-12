-AÇLIĞA KARŞI BÖCEKLİ ÇÖZÜM ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), değişen çevre şartları ve dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan açlıkla mücadele için, birçok ülkede var olan ve yine birçok ülkede yadırganan bir beslenme modeli üzerinde duruyor. Dünyanın kurtuluşunun etten vazgeçmekte değil böceklere dayalı yeni bir beslenme modeli geliştirmekte olabileceğinin savunulduğu yeni bir araştırmada bilimadamları, tarım arazilerinin üçte ikisini kaplayan hayvan çiftliklerinin sera gazı salımının yüzde 20'sinin de kaynağı olduğunu ortaya koydu. BM araştırmasının yazarı olan ve Belçika'daki Wageningen Üniversitesinde görevli entomolojist Arnold Van Huis, artan dünya nüfusuyla birlikte et tüketiminin de yükseldiğini belirterek, 20 yıl önce ortalama 20 kilogram olan et tüketiminin bugün 50 kilogram olduğunu, önümüzdeki 2 yıl için de de 80 kilograma kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi. Dünyada bir et krizi olduğuna dikkati çeken Arnold Van Huis, "Böyle giderse ikinci bir gezegene ihtiyacımız olacak" ifadesini kullandı. Van Huis, böceklere dayalı bir beslenme modelinin, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olmasının yanı sıra, sera gazı salımını da oldukça düşüreceğini kaydetti. İngiltere'deki Kraliyet Entomoloji Derneğinin kongresinde ele alınan bu yeni beslenme modeline göre, dünyada 1700 tane yenilebilir böcek türü bulunuyor.