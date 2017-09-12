Acıpayam'da FETÖ'den 5 öğretmene gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ihraç edilen 5 öğretmen, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında,. KHK\'yla kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu belirlenen ve ilçedeki okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 5 öğretmen bu sabah operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, jandarma karakoluna götürüldü.