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Acının fotoğrafı

Gaziantep'teki birliğinde elinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Tuğ Adıyaman'da Türkçe ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Gaziantep'teki birliğinde elinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Tuğ Adıyaman'da Türkçe ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Şehit uzman çavuşun annesinin hali söze gerek bırakmıyordu.


    
Piyade Uzman Çavuş Halil Tuğ, teröristlerle bir çatışmada ya da devriye görevinde değil, birliğinde şehit oldu.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda elinde el bombası patladı. Memleketi Adıyaman'da geride eşi, biri iki yaşında üç çocuğu, acılı bir anne ve kardeşler bıraktı.

Şehit annesi Hamsiye Tuğ, Adıyaman'daki cenaze töreninde öyle perişandı ki ayaklarına terlik bile giymemişti.

Önde bir süre öylece bekledi. Sonra durum farkedilince hemen bir terlik bulundu, yaşlı kadının ayağına giydirildi.

Acılı ailenin törende en büyük destekçileri şehit askerin meslektaşlarıydı.

Tören sonrasında şehit Uzman Çavuş Halil Tuğ'un cenazesi askerlerin omuzlarında Ulu Cami'ye götürüldü.

Cenaze namazının ardından şehit asker, Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.


 

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