"Acınası; solcu olduğu iddia edilen parti, seçimlerde 'sağın dilini' kullanacakmış"

Sabah yazarı Engin Ardıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye seçimlerinde 'sağın dilini' kullanacağını öne sürerek, "CHP yalpalanmaların şampiyonudur. Başkanları da dünya pişkinlik şampiyonu" dedi. Yazar Ardıç, 'Bunu HDP seçmenine nasıl anlatacaklar?' sorusunu yönelterek, "Deniz Baykal bu sağa açılımı denemiş, başaramamıştı. Kılıçdaroğlu da denedi, demek ki bir kere daha deneyecek. Eh, sonuç da bellidir" değerlendirmesinde bulundu.

Engin Ardıç'ın "Acınası" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi, "İnternet medyası" ağzıyla söylersek, yaptı gene yapacağını...

Solcu olduğu iddia edilen parti, belediye seçimlerinde ve herhalde daha sonra da "sağın dilini" kullanacakmış!

Bu bizi hiç şaşırtmadı. Belki daha sonra, bu sefer de "solun dilini" kullanmayı denerler. CHP yalpalanmaların şampiyonudur. Başkanları da dünya pişkinlik şampiyonu.

Sağın diliyle AKP seçmeninden oy çalacaklar, fakat bunu HDP seçmenine nasıl anlatacaklar?

Deniz Baykal bu sağa açılımı denemiş, başaramamıştı. Kılıçdaroğlu da denedi, demek ki bir kere daha deneyecek. Eh, sonuç da bellidir.

"Entellektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşmak" istiyorlarmış. Nasıl? Bu cümlenin içinde tam dört tane yabancı kelime var. Önce kendi kendilerini aşmaları gerekiyor.

Bir önemli husus daha: CHP, şehirleri "gıdanın ve enerjinin üretilebildiği yerler" haline getirecekmiş!

Şehirleri tarıma mı açacaklar? (Gürsel Tekin üçüncü köprünün "yeşil alan" yapılması için önerge vermişti!)

Arnavutköy'ün çileğini, Langa'nın hıyarını, Kanlıca'nın yoğurdunu, Beykoz'un paçasını mı özlemişler? Neyse ki Yedikule'nin marulunu kurtarmışlardı.

Peki şehir içinde enerji üretimi nasıl olacak? Taksim'e nükleer santral mı yapacaklar? Ama onlar nükleer santrallara da karşılar.

Kurbağalıdere'ye baraj yapacaklar herhalde, ya da Esentepe'ye yeldeğirmenleri...

Bu projeyi hazırlayanlar, Abant kampında bu "sunumu" yapanlar, akademisyenler falan ha... Profesör falan var içlerinde.

Vah vah... Vah vah...

Bir zamanlar birisi de Köykent istiyordu ama onun özürü vardı: Lise mezunuydu."