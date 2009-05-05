T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acımasız 1 Mayıs dayağı Meclis’te

CHP Mersin Milletvekili Öztürk, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen Alataş'ın, 5 polis memuru tarafından dövülmesini Meclis gündemine taşıdı.

05 Mayıs 2009 03:00

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen Öztürk Alataş'ın, 5 polis memuru tarafından dövülmesini Meclis gündemine taşıdı.

1 Mayıs dayağı amatör kamerada

Öztürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, elleri kelepçelenip yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Alataş'ı, 5 polisin tekme tokat dövmelerinin makul olup olmadığını, bu durumda polisin güç kullanmasının yasal dayanağını sordu.

Polisler hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını isteyen Öztürk, "Dayakçı polisler hala görevde mi? Bu tür olayları yapan görevliler hakkında soruşturma açılmaması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar derhal açığa alınmaması, bu haksız eylemleri yapanları cesaretlendirmez mi?" sorularını yöneltti.

CHP'li Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de eczacılara ödenmek üzere fatura bedeli olarak yatırılan paraların, bankalarda iki gün bekletilmesinin nedeni ile yasal dayanağı hakkında bilgi verilmesini talep etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), eczacılara ödenmek üzere bankalara yatırılan paralar üzerinden komisyon ya da promosyon almasının yasal dayanağını, SGK'nın bugüne kadar hangi bankadan ne kadar komisyon ya da promosyon aldığını öğrenmek isteyen Öztürk, bu uygulamaya son verilip verilmeyeceğini sordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24