Acımasız 1 Mayıs dayağı Meclis’te

Öztürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, elleri kelepçelenip yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Alataş'ı, 5 polisin tekme tokat dövmelerinin makul olup olmadığını, bu durumda polisin güç kullanmasının yasal dayanağını sordu.Polisler hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını isteyen Öztürk, "Dayakçı polisler hala görevde mi? Bu tür olayları yapan görevliler hakkında soruşturma açılmaması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar derhal açığa alınmaması, bu haksız eylemleri yapanları cesaretlendirmez mi?" sorularını yöneltti.CHP'li Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de eczacılara ödenmek üzere fatura bedeli olarak yatırılan paraların, bankalarda iki gün bekletilmesinin nedeni ile yasal dayanağı hakkında bilgi verilmesini talep etti.Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), eczacılara ödenmek üzere bankalara yatırılan paralar üzerinden komisyon ya da promosyon almasının yasal dayanağını, SGK'nın bugüne kadar hangi bankadan ne kadar komisyon ya da promosyon aldığını öğrenmek isteyen Öztürk, bu uygulamaya son verilip verilmeyeceğini sordu.