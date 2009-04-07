

Galatasaraylı kaleci De Sanctis, Gaziantespor maçı ardından mikrofonlara konuştu.



İtalya'da yaşanan deprem ile ilgili sözlerine başlarken, "hala çok sıkıntı çeken göçük altında kalan insanlar var. Deprem benim köyümde oldu bu yüzden acım çok büyük. Ailem depremi şiddetli hissetti fakat çok şükür hiçbir şeyleri yok" dedi.



Maçla ilgili soruya De Sanctis, "bir seneye yakın zamandır Türkiye'de oynuyorum. Hakem düdüğü çalmadan maçın bitmediğini biliyorum. İkinci golü atmalıydık." dedi. Galatasray'da önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağını şu an bilmediğini sadece Süper Lig maçlarına konsantre olmak istediğini sözlerine ekledi.



Derbi ile ilgli soruya De Sanctis "elbette çok büyük bir maç olacak sadece taraftarlar arsında değil puantaj olarak da çok önemli bir maç olacak." dedi.