-Açılışta Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükseldi LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 06.01.2012 - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle açıldı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 5.627,32 puana yükseldi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,30 artarak 6.114,64 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,38 artarak 3.156,42 puan oldu. Avrupa'da Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,78 değer kaybederek 5.624,26 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,25 azalarak 6.095,99 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,53 azalarak 3.144,91 puandan günü tamamlamıştı.