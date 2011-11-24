-Açılışta Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kazandı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 24.11.2011 - Avrupa borsaları değer kazandı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,55 (28,12 puan) değer kazanarak 5.167,90 puana yükseldi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 1 artarak 5.512,76 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,98 artarak 2.849,50 puan oldu. Avrupa'da dün borsalar gerilemişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,29 değer kaybederek 5.139,78 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,44 azalarak 5.457,77 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,68 düşerek 2.822,43 puandan günü tamamlamıştı.