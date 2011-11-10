-Açılışta Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti LONDRA/PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Avrupa borsalarında, İtalya'nın borçlanma faiz oranının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Avro Bölgesi borç krizinin son halkasının bu ülke olacağı ve krizin giderek yayılacağı endişeleri sert düşüşlere yol açtı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,67 (91,11 puan) değer kaybederek 5.369,27 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 1,73 azalarak 5.728,45 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 2,16 azalarak 3.008,73 puan oldu. Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsası yüzde 1,33, İspanya'da Madrid Borsası yüzde 1,17, Belçika'da Brüksel Borsası yüzde 2,15, Hollanda'da Amsterdam Borsası yüzde 1,67 oranında değer kaybetti. Avrupa'da dün de borsalar gerilemişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,92 değer kaybederek 5,460,38 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,21 azalarak 5,829,54 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,17 düşerek 3,075,16 puandan günü tamamlamıştı.